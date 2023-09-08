День 561-й. Самое важное к утру 8 сентября

Главные новости
- Американский бизнесмен Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Господин Маск опасался, что в случае успешной атаки Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщил CNN со ссылкой на биографию бизнесмена «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, продажи которой начнутся 12 сентября.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передачу Украине снарядов с обедненным ураном «очень плохой новостью». По его словам, последствия их использования ощутят и на Украине.
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На Украине женщины-медики и фармацевты встанут на воинский учет с 1 октября.
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Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма. Он утверждает, что система не работала, но подтвердил, что ее просили включить.
Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора. Великобритания вместе со странами G20 будет добиваться прогресса «в преодолении российской зерновой блокады» в Черном море, заявил Сунак.
Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на $600 млн.
В Брянске беспилотник атаковал промышленный объект, произошло возгорание.
В Ростове-на-Дону перекрыли дорогу в районе падения беспилотника.
Главы иностранных государств не приедут на ВЭФ Наиболее высокопоставленные иностранные участники Восточного экономического форума в этом году будут из Лаоса и КНР.
Товарооборот РФ и КНР вырос на 32% за восемь месяцев.
Выборы в приграничных районах Белгородской области перенесли из-за режима повышенной готовности.