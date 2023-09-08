День 561-й. Самое важное к утру 8 сентября

Доллар - 98,2 рубля. Евро - 105,28 рублей.

Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма. Он утверждает, что система не работала, но подтвердил, что ее просили включить.

Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора. Великобритания вместе со странами G20 будет добиваться прогресса «в преодолении российской зерновой блокады» в Черном море, заявил Сунак.

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на $600 млн.

В Брянске беспилотник атаковал промышленный объект, произошло возгорание.

В Ростове-на-Дону перекрыли дорогу в районе падения беспилотника.

Главы иностранных государств не приедут на ВЭФ Наиболее высокопоставленные иностранные участники Восточного экономического форума в этом году будут из Лаоса и КНР.

Товарооборот РФ и КНР вырос на 32% за восемь месяцев.