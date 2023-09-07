День 560-й. Самое важное к утру 7 сентября

Главные новости
- Российская нефть продолжает торговаться на мировом рынке выше установленного предела в $60 за баррель, но страны G7 не стали пересматривать изменения предельных цен на российскую нефть, несмотря на планы устанавливать лимит цен каждые два месяца. Контроль за соблюдением ценового потолка трудно осуществлять из-за того, что российские экспортеры продают нефть без услуг западных перевозчиков и страховщиков, участвующие в торговле компании находятся вне юрисдикции Запада. Источники Reuters говорят, что ценовой потолок будет обсуждаться в рамках Генеральной ассамблеи ООН 20-26 сентября.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Украине военной помощи на сумму более $1 млрд. Кроме того, США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $175 млн, он включает в себя снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, которые скоро прибудут на Украину, Оборонные расходы Украины увеличились более чем в 6 раз по сравнению с 2021 годом, а расходы на ВСУ — почти в 10 раз, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
- Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен в интервью Financial Times сказала, что считает «маловероятным» введение Евросоюзом санкций в отношении природного газа из России, поскольку для подобного шага необходима поддержка всех стран сообщества. Франция выступила за введение предельного уровня цен на поставки газа из России, Еврокомиссия называет такую меру рискованной. Испания пока обдумывает предложение, Германия также «заняла более осторожную позицию», передает "Коммерсантъ".
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Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке в Турцию 1 млн тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей;
Франция приступила к поставке на Украину беспилотников произведства компании Delair, всего будет отправлено более 150 аппаратов;
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обещала выделить дополнительно 300 млн крон (порядка €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную помощь;
Германия ведет переговоры с Данией и Нидерландами о совместных закупках боеприпасов для пополнения запасов, истощенных из-за поставок на Украину;
Берлин не получал запроса о выдаче военнообязанных Киеву, все украинцы имеют статус беженцев, сообщает МВД ФРГ;
Страны G20 не смогли договориться о формулировках, касающихся ситуации на Украине, при подготовке декларации предстоящего саммита в Дели;
Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании «Электроком ВПК» и еще нескольких предприятий, которые якобы использовались для незаконных поставок микроэлектронного оборудования;
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего главы Ozon Александра Шульгина;
Брюссель должен активизировать усилия по включению в состав Евросоюза балканских стран, чтобы воспрепятствовать усилению российского влияния, считает госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун;
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась с рабочей повесткой в Киев. Она посетит саммит первых леди и джентльменов, организованный женой президента Украины Елены Зеленской. Его тема в этом году — психическое здоровье;
Минфин РФ рассчитывает, что механизм обмена заблокированными активами может заработать в 2023 году;
Более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в сборные других стран.