День 559-й. Самое важное к утру 6 сентября

Около 3,3 млн беженцев с Украины или 8% населения страны могут никогда не вернуться домой, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование киевского Центра экономической стратегии;

КНДР поплатится, если будет поставлять вооружение России, заявили в Белом доме;

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros;

Германия поставила Украине боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard;

Президент Литвы Гитанас Науседа после решения назначить министром обороны Украины Рустема Умерова заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который объявляет декоммунизацию и новое районное деление на территории Крыма;

Комиссия по внешней политике швейцарского парламента проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян;

Германская Wintershall Dea планирует завершить юридическое отделение своего международного бизнеса от СП с РФ к середине 2024 года;

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев;

Депутатам украинской Рады запрещены поездки в Польшу, эта мера принята в знак протеста против эмбарго Варшавы на ввоз зерна с Украины;

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина за три месяца не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений;