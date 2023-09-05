День 558-й. Самое важное к утру 5 сентября

Главные новости
- Турция быстрыми темпами сокращает закупки газа из РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия поставила в Турцию по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» более 10 млрд кубометров газа за первые восемь месяцев 2023 года, в то время как в прошлом году поставки достигали 21,5 млрд кубометров газа. Такого низкого уровня поставок в Турцию не наблюдалось с 2019 года, когда РФ поставила в страну 15,2 млрд кубометров.
- По результатам на конец июня 2023 года объем импортируемой странами Евросоюза российской нефти снизился с 29,2% (в 2021 году) до 2,3%, газа — с 38,5% до 12,9%, угля — с 45% до 0%. Об этом говорится в отчете Евростата. С одновременным уменьшением присутствия России на европейском рынке в сфере поставок нефти и нефтепродуктов доли Саудовской Аравии и Норвегии увеличилась до 11%. Крупнейшим поставщиком по-прежнему остаются США — 13%. На Казахстан приходится 8%.
- Подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что день ведения боевых действий обходится стране в $100 млн. В первом полугодии 2023 года в бюджет Украины поступило более 600 млрд гривен от собранных налогов. За этот же период на финансирование ВСУ направили 672 млрд гривен. В апреле президент Украины Владимир Зеленский увеличил расходы бюджета страны на оборону на $14,5 млрд, передает «Коммерсантъ».
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Полиция на Украине оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью его закрытия и выселения монахинь, сообщили в канонической УПЦ;
16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении операции против пособников украинских атак на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии, сообщает «РИА Новости»;
Российско-турецкие переговоры, которые президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи, продлились 1,5 часа;
The Wall Street Journal сообщает, что США, Великобритания и Евросоюз могут оказать давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставлять в Россию товары, которые могут помочь РФ в конфликте на Украине;
Верховная рада выделила более $541 млн на страхование судов и грузов, идущих по открытому Украиной временному коридору в Черном море;
Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках атак дронами из украинских портов на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию;
Кабмин Нидерландов ожидает, что для беженцев с Украины в стране к 1 февраля 2024 потребуется 97 тыс. муниципальных мест приема, так как их число продолжает расти;
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию в дневное время на фоне снижения внутреннего спроса, сообщает «Укрэнерго»;
Москва пока не получала никаких сигналов от Киева о возможности переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на разговор Зеленского с Эрдоганом после встречи турецкого президента с российским;
Глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявила, что атака российских дронов на Украину не несла прямой угрозы территории Румынии, хотя есть риск несчастных случаев;
Белоруссия не расценивает нарушение польским вертолетом границы как провокацию, это была ошибка летчиков, сообщает Минобороны страны.