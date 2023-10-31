День 614-й. Самое важное к утру 31 октября

Доллар — 92,8 рубля. Евро — 98,6 рублей.

31 октября комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

Путин: беспорядки в Махачкале инспирированы через соцсети западными спецслужбами.

Песков отказался комментировать возможность призыва срочников в погранвойска.

В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины.

В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами.

В Крыму задержали россиянина за передачу ВСУ данных об обороне.

В Госдуму внесен проект о применении механизма при строительстве частных домов.