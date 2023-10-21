День 604-й. Самое важное к утру 21 октября

Главные новости
- Главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации назначили генерал-полковника Виктора Афзалова, сообщает РИА Новости.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.
- Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц;
Минюст расширил список иностранных агентов, добавив в него трех человек.
В реестр попал бывший замминистра иностранных дел (1991—1993) Георгий Кунадзе. Также статус иноагента получили журналист, главный редактор издания «Довод» (признан иноагентом) Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.
На Украине к трем годам тюрьмы приговорили жителя Балаклеи (Харьковская область), который получил повестку и спрятался на даче у приятеля.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории Украины, вошедшие в состав России, уже не считаются частью страны. Так он прокомментировал возможность проведения президентских выборов на Украине в марте 2024 года.
Хорватия в рамках военной помощи Украине передала все свои транспортные вертолеты Ми-8. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с хорватским коллегой в Пентагоне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в штаб объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону заранее не планировалась и была оперативно организована соответствующими службами.