14 октября
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Политика

День 595-й. Самое важное к утру 12 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Зеленский призвал политиков посетить Израиль в знак солидарности на фоне войны с ХАМАС, Киев обсуждает его визит. Он одним из первых лидеров позвонил премьеру Израиля после атаки группировки.
  • США предупредили о близости к «грани» по поддержке Украины. Пока с поддержкой Украины со стороны США все в порядке, но конгрессу следует согласовать новую помощь для нее, имеющиеся средства кончаются, предупредили в Белом доме. Москва критикует западную поддержку Украины.
  • Власти Харькова сообщили о «прилете» после включения сирен тревоги, начался пожар. Минобороны России подчеркивает, что не наносит ударов по гражданским объектам.
Патроны.
Патроны.
из открытых источников в интернете

Одной строкой

Курс доллара 100,50 рублей, евро - 106,75 рублей.

Парламент республики Хакасия снова делегировал в сенаторы Александра Жукова;

США и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине;

Киеву предоставят средства, полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, их направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны, сказал Де Кроо;

Во фракции «Единая Россия» в Госдуме будет сокращена должность одного из заместителей руководителя, рассказал «Ъ» источник в партии. Сокращению подвергнется позиция, которую ранее занимал Игорь Кастюкевич;

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе;

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в формате «Рамштайн» заявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на $200 млн. В него войдут боеприпасы и ракеты;

За сентябрь потребительские цены выросли еще на 0,87%, сообщил в среду Росстат;

В МВФ оценили рост нагрузки при финансировании целей углеродной нейтральности;

Вячеслав Гладков сообщил о обстреле со стороны ВСУ окраины села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет.

Владимир Путин заявил, что его удивляет отсутствие расследования по взрывам «Северных потоков»;

Минстрой намерен разрешить финансирование концессий в сфере ЖКХ за счет субсидий в рамках программы модернизации отрасли.

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