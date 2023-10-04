5 октября
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Политика

День 587-й. Самое важное к утру 4 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • У Великобритании закончилось вооружение, которое страна могла предоставить Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного. По мнению собеседника издания, британским властям необходимо призвать другие страны взять на себя больше нагрузки в вопросе военного обеспечения Украины.
  • Минобороны США располагает $5,2 млрд на военную помощь Украине, сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). Администрация Джо Байдена отправила Киеву вооружения примерно на такую сумму за последние шесть месяцев.
  • Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек. По его словам, с начала года в контрактники и в добровольческие формирования записались более 335 тыс. человек. Министр заверил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции на Украине и планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет.
Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

Одной строкой

Доллар США - 99,27. Евро - 104,06;

Спикер палаты представителей США Маккарти отправлен в отставку;

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европейский союз (ЕС) неизбежно должен расширяться, чтобы эффективно обеспечивать собственную безопасность;

Временным спикером Палаты представителей США избран конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри;

У берегов Крыма уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»;

Плененный на «Азовстали» в Мариуполе командир подразделения «Азов» (запрещено в России и признано террористическим) Денис Прокопенко после возвращения из Турции снова возглавил свое подразделение;

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог присутствовать на заседании Совета ЕС в Киеве из-за забытого паспорта;

Пентагон попросил Конгресс США увеличить финансирование помощи Украине;

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов на территории России.

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