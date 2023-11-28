28 ноября
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Политика

День 642-й. Самое важное к утру 28 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Бундестаге считают, что средства для Киева придется искать в невоенных статьях бюджета. Правительство Германии продолжит поддерживать украинские власти, несмотря на сложности с бюджетом, но брать средства для этого придется, в частности, из невоенных статей бюджета. Такое мнение высказал в ответ на запрос корреспондента ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

  • Макрон отметил важность присутствия экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси назвал важным присутствие экспертов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам беседы.

  • Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис полагает, что ситуация на Украине "складывается не очень хорошо", при этом нужно будет заняться вопросом финансовой отчетности в отношении предоставляемой Киеву помощи.
Доллары и рубли.
Доллары и рубли.
Максим Стрелковский

Одной строкой

Доллар — 88,81 рублей. Евро — 97,28 рублей.

В правительстве забраковали ужесточающие инициативы парламентариев.

КС не нашел противоречий в действующем порядке проверки подписей кандидатов.

Кадыров сообщил о готовности к отправке на Украину 3 тыс. чеченских бойцов.

Депутаты одобрили практику участия граждан в улучшении городских пространств.

Парламент Ленобласти рассмотрит вопрос о снятии запрета на третий губернаторский срок.

Удостоверения ветеранов боевых действий выданы 300 бойцам ЧВК «Вагнер».

Белгородским чиновникам запретят покидать регион при невыполнении планов.

KMZ планирует поставить Минобороны первые морские дроны до конца года.

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