День 642-й. Самое важное к утру 28 ноября

В Бундестаге считают, что средства для Киева придется искать в невоенных статьях бюджета. Правительство Германии продолжит поддерживать украинские власти, несмотря на сложности с бюджетом, но брать средства для этого придется, в частности, из невоенных статей бюджета. Такое мнение высказал в ответ на запрос корреспондента ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.