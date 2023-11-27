День 641-й. Самое важное к утру 27 ноября

Доллар — 88,60 рублей. Евро — 97,07 рублей.

КПРФ подготовит активистов к предстоящим кампаниям по новой программе.

В ООН заявили о рекордном количестве мин на территории Украины.

Сенат США в декабре проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю.

В Амстердаме прошла очередная демонстрация против поставок оружия Украине.

Пленный украинец сообщил о нехватке в ВСУ военнослужащих для штурмовых групп.

МО РФ: российские саперы в СВО применяют FPV-дроны для дистанционного разминирования.

Welt: в ВСУ не дают солдатам отпуска из-за страха образования брешей в обороне.