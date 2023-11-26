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Политика

День 640-й. Самое важное к утру 26 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они обсудили положение дел на поле боя, говорится в сообщении Пентагона.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о получении военных кораблей для конвоирования судов по «зерновому коридору».
  • Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ готовит много «сюрпризов» в том, как уничтожить Крымский мост и отбить занятые российскими войсками территории. По его словам, «Крымский мост обречен».
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 89,28 рублей. Евро — 97,76 рублей.

Больше 10 БПЛА сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

В Московском телецентре на Шаболовке прошла церемония прощания с военкором телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым.

Воздушные силы Украины сообщили о рекордной атаке дронов-камикадзе по стране.

Мэр Пензы призвал приостановить установку в школах мемориальных досок в честь погибших на СВО.

Зеленский: Украине нужны победы в Конгрессе, по санкциям и членству в ЕС.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что все политическое и военное руководство Украины выступает за продолжение боевых действий с Россией из-за плохой переговорной позиции.

Песков назвал чушью публикацию о планах строительства тоннеля в Крым.

Сальдо: ликвидация последствий прорыва Каховской ГЭС завершена, режим ЧС снят.

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