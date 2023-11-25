День 639-й. Самое важное к утру 25 ноября

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы (они были призваны до начала конфликта с РФ);

Военные действия могли закончиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет, заявил в интервью лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине будет представлен на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский;

Правительство РФ утвердило изменения воинского учета, которые касаются повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет;

Канада передает в дар Украине более 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов к ним — премьер-министр Канады Трюдо;

И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не уверена, что страна продолжит поддерживать Украину, когда будет сформировано новое правительство королевства;

Минфин Украины: зарубежная финансовая помощь бюджету в 2023 году превысила $37 млрд;