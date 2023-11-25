День 639-й. Самое важное к утру 25 ноября

Главные новости
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикация газеты The Washington Post о планах России построить подводный тоннель под Керченским проливом — чушь, которую не стоит комментировать. WP со ссылкой на данные украинских спецслужб сообщала, что российские бизнесмены обсуждали строительство с китайскими коллегами.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации, который вводился в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Ликвидация последствий подтопления завершена, сообщил губернатор. Пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей.
- В 2024 году на Украине не будет выборов — ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы (они были призваны до начала конфликта с РФ);
Военные действия могли закончиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет, заявил в интервью лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;
Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине будет представлен на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский;
Правительство РФ утвердило изменения воинского учета, которые касаются повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет;
Канада передает в дар Украине более 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов к ним — премьер-министр Канады Трюдо;
И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не уверена, что страна продолжит поддерживать Украину, когда будет сформировано новое правительство королевства;
Минфин Украины: зарубежная финансовая помощь бюджету в 2023 году превысила $37 млрд;
США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.