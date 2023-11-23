24 ноября
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Политика

День 637-й. Самое важное к утру 23 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров, передает портал «5 minuti».

    «Депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники, подписанного в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

  • В моногороде Ставрополья продлили нулевой налог на землю для участников СВО. Льготу по земельному налогу для участников специальной военной операции (СВО) продлили в моногороде Ставрополья Невинномысске. Бойцы полностью освобождены от уплаты налога, сообщили журналистам в пресс-службе администрации моногорода.

  • Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ опустилась до минимальной за 16 лет. В январе—сентябре 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, с которой ознакомился РБК.

Деньги.
Деньги.
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Одной строкой

Доллар — 88,35 рублей. Евро — 96,02 рублей.

ЦИК утвердил список документов, необходимых для выдвижения в президенты.

Столичные депутаты приняли городской бюджет, больше половины которого составляют социальные расходы.

Киев заявил о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту.

WSJ: Берлину придется выбирать между своей экономикой и Киевом.

Американский сенатор усомнился, что ВСУ продержатся до февраля без помощи США.

Посол России в Швейцарии заявил, что Запад проводит политику разрушения Украины.

В Харьковской области активизируют поиск военнообязанных в развлекательных заведениях.

Госдума продлит обход правительством запретов на господдержку компаний с их участием.

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