День 632-й. Самое важное к утру 18 ноября

Песков считает iPhone уязвимым, но продолжает использовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему пользуются iPhone. Смартфон такой марки использует и сам пресс-секретарь президента. При этом он отметил уязвимость техники Apple с точки зрения защиты персональных данных.

Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Запада ВСУ могут начать отступать. Bloomberg пишет, что США смогут принять закон о военной помощи Киеву не ранее середины декабря. Москва осуждает поставки оружия Украине