День 629-й. Самое важное к утру 15 ноября

Главные новости
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Предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
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Дания внесет в специальный фонд 7 млн евро, эти средства должны будут направить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. В украинском Минэнерго отметили, что "страна-партнер в ближайшее время" направит 4 млн евро.
- Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России. Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе США.
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Курс доллара - 90,60; евро - 98,13.
Шереметьево установил радиолокационный комплекс для подавления БПЛА.
Турчак: «Единая Россия» обновит руководство шести реготделений.
Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства без помощи Киеву.
Представители Киева вынуждены менять тактику в контактах с американскими властями, чтобы убеждать их в необходимости продолжения помощи.
Буданов допустил «японский сценарий» для мирного договора Москвы и Киева.
Российскому софту намечают рынки.