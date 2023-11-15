День 629-й. Самое важное к утру 15 ноября

Предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Дания внесет в специальный фонд 7 млн евро, эти средства должны будут направить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. В украинском Минэнерго отметили, что "страна-партнер в ближайшее время" направит 4 млн евро.