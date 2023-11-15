16 ноября
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Политика

День 629-й. Самое важное к утру 15 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

  • Дания внесет в специальный фонд 7 млн евро, эти средства должны будут направить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. В украинском Минэнерго отметили, что "страна-партнер в ближайшее время" направит 4 млн евро.

  • Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России. Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе США.
Доллар.
Доллар.
unsplash.com

Одной строкой

Курс доллара - 90,60; евро - 98,13.

Шереметьево установил радиолокационный комплекс для подавления БПЛА.

Турчак: «Единая Россия» обновит руководство шести реготделений.

Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства без помощи Киеву.

Представители Киева вынуждены менять тактику в контактах с американскими властями, чтобы убеждать их в необходимости продолжения помощи.

Буданов допустил «японский сценарий» для мирного договора Москвы и Киева.

Российскому софту намечают рынки.

В октябре ввод жилья просел за счет ИЖС.

РФ ратифицировала правку договора о ЕАЭС, передающую ему ряд регуляторных полномочий.

Машиностроительный импорт России вырос за три квартала почти на треть.

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