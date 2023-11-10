День 624-й. Самое важное к утру 10 ноября

Главные новости
- Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на контрактную службу в армию в 2023 году приняли около 410 тыс. человек. 25 октября он сообщал о 305 тыс. принятых контрактников с начала года;
- Власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби;
- Президент Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Господин Путин заслушал доклады о ходе военной операции на Украине, а также ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Доллар — 92,04 рублей. Евро — 98,66 рублей.
Суд Сахалина приговорил к колонии военнослужащего за отказ участвовать в СВО;
Германия выводит средства ПВО Patriot из Польши;
Российские снайперы получили партию винтовок Raptor для применения в зоне СВО;
Число миллиардеров на Украине сократилось с девяти в прошлом году до двух, это Ринат Ахметов ($6,59 млрд) и Виктор Пинчук ($1,72 млрд), подсчитало украинское издание NV;
Государство не будет участвовать в обмене заблокированными активами, объяснили в российском Минфине;
«Аэрофлот» договорился с ирландским лизингодателем BOC Aviation о передаче прав собственности на девять самолетов;
Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил временно исполняющей обязанности главы Луганска Яну Пащенко.