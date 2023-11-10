День 624-й. Самое важное к утру 10 ноября

Доллар — 92,04 рублей. Евро — 98,66 рублей.

Суд Сахалина приговорил к колонии военнослужащего за отказ участвовать в СВО;

Германия выводит средства ПВО Patriot из Польши;

Российские снайперы получили партию винтовок Raptor для применения в зоне СВО;

Число миллиардеров на Украине сократилось с девяти в прошлом году до двух, это Ринат Ахметов ($6,59 млрд) и Виктор Пинчук ($1,72 млрд), подсчитало украинское издание NV;

Государство не будет участвовать в обмене заблокированными активами, объяснили в российском Минфине;

«Аэрофлот» договорился с ирландским лизингодателем BOC Aviation о передаче прав собственности на девять самолетов;