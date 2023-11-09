День 623-й. Самое важное к утру 9 ноября

Главные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский раздал поручения правительству по поводу переговоров о вступлении в Евросоюз. Они содержатся в указе, который опубликован на сайте главы государства. Документ вступил в силу после опубликования.
- Верховная рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Срок их действия будет продлен 16 ноября еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте рады.
- Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что конфликт между Россией и Украиной является необходимым. По его мнению, если Вашингтон не поможет Киеву сейчас, то потратит «намного больше на оборону в будущем».
Армия. Мобилизация.
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В Вашингтоне прорабатывают варианты использования российских активов.
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