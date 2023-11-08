8 ноября
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Политика

День 622-й. Самое важное к утру 8 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Совете федерации заговорили о необходимости закрепить новые подходы к контрольно-надзорной деятельности в законе о местном самоуправлении. До сих пор большинство послаблений в этом направлении касалось бизнеса, в результате под ударом оказались муниципалитеты, которые жалуются на непосильную штрафную нагрузку и завышенные финансовые требования со стороны контролеров.

  • Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» осуществила пуски ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс» в ходе госиспытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны источник. По его словам, испытания прошли несколько дней назад, пуски проводились из акватории Белого моря. Как уточнил собеседник агентства, пуск одной из ракет осуществлялся из торпедного аппарата, второй — из стрельбового комплекса.

  • Минэкономики намерено расширить мониторинг господдержки малого и среднего бизнеса, учитывая не только адресные льготы, ориентированные на некрупные компании, но и использование ими общеэкономических мер стимулирования бизнеса.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, танковые войска, танк.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, танковые войска, танк.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Доллар - 92,26 рубля. Евро - 98,68 рублей.

Мандат Власова передадут депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой.

В октябре федеральный бюджет третий месяц подряд закрыт с профицитом — а накопленный по итогам десяти месяцев дефицит сократился до 0,7% ВВП, или 1,235 трлн рублей.

На Чукотке расширили категорию получателей выплаты по ранению на СВО.

Япония и ФРГ выступают за помощь Украине, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

Демократы в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины.

Народный фронт передал военным в зону спецоперации более 50 пикапов.

Белый дом отверг предложение республиканцев по расходам на Израиль, Украину, защиту границ.

В ЛНР открыли центр юридической и психологической помощи участникам СВО.

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