День 620-й. Самое важное к утру 6 ноября

Главные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует изменить стратегию ведения боевых действий против российской армии. По его словам, это должно дать вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимое преимущество на поле боя и позволить занять как можно большее число населенных пунктов, находящихся под контролем РФ;
- Украина готовится к крупному зимнему наступлению беспилотников против России, сообщил украинский генерал Сергей Баранов изданию The Independent. Решение о массовых атаках с помощью БПЛА было принято, поскольку зимой проводить наземные операции сложнее из-за погодных условий.
- Украина выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. 13 были сбиты. Одна из ракет попала в корабль, который находился на заводе.
Армия.
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Срочную службу на Украине заменят интенсивной военной подготовкой;
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию, сложившуюся в ходе военного конфликта с Россией, патовой;
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что в регионе планируют эвакуировать детей из 30-километровой зоны вдоль границы с Россией;
Белый дом заявил о скором исчерпании средств на поставки Украине;