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Политика

День 619-й. Самое важное к утру 5 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Зеленский исключил переговоры с Россией о территориях. Он заявил, что ни США, ни ЕС не оказывают на него давления. Россия требует признания сложившихся на земле реалий и новых регионов

  • Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне военной операции.Бывшего мэра карельского города Петрозаводска Владимира Любарского госпитализировали после ранения в зоне военной операции на Украине.

  • На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки. На Крымском мосту образовались пробки с обеих сторон после того, как движение перекрыли на два часа.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне "Знание" в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве заявил:

"Украина — "несчастная страна", за которую платят США, как "в такси по счетчику"."

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

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