День 451-й. Самое важное к утру 21 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 20 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 210 украинских военных; На артемовском направлении уничтожено более 95 военнослужащих ВСУ и наемников; В ДНР ликвидирована украинская ДРГ, уничтожено два склада ВСУ в районе Авдеевки; На купянском направлении ВСУ потеряли до 55 единиц личного состава и две бронемашины; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали более 85 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 60 украинских военных и САУ «Гвоздика»; В ЛНР ликвидирована украинская ДРГ; В Харьковской области уничтожена американская РЛС; Средства ПВО РФ перехватили 12 снарядов системы HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, а также американскую авиабомбу GBU-32.

Бахмут — все. Евгений Пригожин заявил о взятии города

Основатель «ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 20 мая в полдень бойцы компании установили полный контроль над Бахмутом (Артемовском), передает РБК. По словам Пригожина, операция по взятию города продолжалась 224 дня. До 25 мая «Вагнер» будет осматривать город и формировать рубежи обороны. После этого Бахмут «передадут военным, чтобы дальше они занимались им».

Подразделения группы «Вагнера», тем временем, отойдут на отдых и переподготовку. Бизнесмен поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева за возможность провести эту тяжелую операцию, а президента России Владимира Путина — за возможность и высокую честь защищать свою Родину.

Евгений Пригожин, взятие Бахмута. Скриншот видео.

Между тем, украинский суд за информационную помощь российским военным в ходе боев за Бахмут приговорил к 10 годам колонии 17-летнего подростка. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

ВСУ обстреляли Мариуполь в годовщину его освобождения

ВСУ обстреляли Мариуполь, предположительно, англо-французскими ракетами Storm Shadow. Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что 20 мая 2022 года была полностью освобождена территория комбината «Азовсталь» и завершена массовая сдача в плен 2,5 тыс. нацистов из террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ).

В Мариуполе восстанавливают разрушенные памятники ко Дню Победы. Кадр из видео.

Советник Пушилина Ян Гагин выразил ТАСС мнение, что удары ВСУ по Мариуполю в годовщину освобождения города — это месть и попытка запугать его жителей, а также «отчитаться перед Западом». Storm Shadow украинские формирования применяют с 12 мая — в тот день они ранили в Луганске шестерых детей.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о ликвидации командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» Николая Головатюка. Марочко назвал бригаду нацистской и добавил, что под руководством комбата мирных граждан убивали еще до начала СВО, а Головатюк неоднократно приказывал обстреливать ЛНР.

Обломки ракеты ТРК „Точка-У“ t.me/TRO_DPR

Что решил саммит G7 при участии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит G7 на французском правительственном самолете. На полях саммита он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Приглашение встретиться от Зеленского получил также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако отвечать на него не стал.

О намерении встретиться на полях саммита с Лула да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил президент США Джо Байден, желающий обсудить с ними ситуацию на Украине. Ожидается, что Байден в Японии объявит о выделении Украине пакета военной помощи на $375 млн, в который войдут артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.

Владимир Зеленский, президент Украины. president.gov.ua

Лидеры государств G7 призвали Китай оказать давление на Россию, а Иран — перестать ее поддерживать и передавать оружие. «Большая семерка» также заявила о намерении ускорить поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей и о том, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Важное — одной строкой

Заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о завершении подготовки ВСУ к наступлению; ВСУ за восемь месяцев провели около 20 тренировок по форсированию Днепра для захвата ЗАЭС; ВСУ за сутки 48 раз обстреляли населенные пункты ДНР; Президент Украины Владимир Зеленский перед участием в саммите G7 в Хиросиме встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком; Британия будет вместе со своими союзниками в лице Бельгии, Дании, Нидерландов и США добиваться передачи Украине истребителей, написал в Twitter глава британского правительства Риши Сунак; Детали по вопросу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте; Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут уважать любое решение союзников о поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16; Киев намерен просить системы ПВО и ракеты в ходе новой встречи контактной группы по Украине на американской базе «Рамштайн» в Германии; Достижения мира нет «на ближайшем горизонте» конфликта между Россией и Украиной, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш; Евросоюз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода санкций против РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; Правительство Словакии, назначенное президентом республики 15 мая, продолжит курс на оказание помощи Украине. Об этом заявил глава словацкого МИД Мирослав Влаховский; Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна продолжает морально поддерживать Украину и оказывать стране невоенную помощь, однако не может при этом не учитывать влияние России на Ближнем Востоке; Саудовская Аравия заявила о заинтересованности Лиги арабских государств в отношениях как с РФ, так и с Украиной; Главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки; Представитель польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни; МО РФ сообщило, что в войска ВДВ в зоне СВО поступило обмундирование нового поколения. Жителям новых регионов России придется заплатить большинство штрафов, назначенных властями субъектов до вступления в состав страны;

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