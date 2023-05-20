День 450-й. Самое важное к утру 20 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 19 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 130 украинских военных и наемников; В западной части Артемовска продолжают бои штурмовые отряды. Подразделения южной группировки войск сдерживают ВСУ на флангах. За сутки на артемовском тактическом направлении ликвидировано свыше 70 украинских военных и наемников; В ДНР российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в районах Калиновки, Часова Яра и Красного, в районе Бокового ликвидирован украинский склад РАВ, в районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ; На купянском направлении ВСУ потеряли до 65 единиц личного состава; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 120 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 85 украинских военных и САУ «Гвоздика»; ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений, а также складам ВСУ. В результате удара нарушены снабжение, подготовка и формирование украинских резервов; В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Против России введены новые санкции

США ввели санкции против Балакиревского автозавода и «Урала», Уральского завода гражданской авиации и Улан-Удэнского авиазавода, а также «Полюса», Polymetal и СВР. Акции «Полюса» на Мосбирже теряли более 4%, акции Polymetal — более 10%. В черный список попали 223-го и 224-го летные отряды Минобороны РФ, ряд российских чиновников, а также компании, обеспечивающие морские перевозки между Россией и Ираном и другие фирмы из третьих стран, в том числе Китая, Канады, Эстонии и Нидерландов.

В Россию из США запрещено завозить 1,2 тыс. наименований товаров, в том числе: стройматериалы, бумагу, ткани, оборудование и транспорт. В качестве ответной меры на санкции Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США и внесла в стоп-лист для визитов в страну экс-президента Америки Барака Обаму, передает «Коммерсантъ».

Стоп. unsplash.com

Австралия ввела санкции против нескольких российских банков, а также против Росфинмониторинга и компаний «Роснефть», «Полюс», «Северсталь». Британия ввела ограничения против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», Росбанка и Тинькофф-банка, а также 86 физлиц. МИД Англии объявил о заморозке российских активов в стране до тех пор, пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб».

Правительство Канады сообщило, что страна ввела санкции против «Общероссийского народного фронта» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», а также ряда чиновников и депутатов. Из-за санкций США мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить Тбилисскому метрополитену вагоны.

Метро. mosmetro.ru.

Радиоактивное облако надвигается на Европу с Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Европы с Украины движется радиоактивное облако, образовавшееся после уничтожения склада боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Киеву Британией.

По его словам, в Польше уже зафиксирован рoст уровня радиации. Также Патрушев добавил, что США рaзрабатывают и уже используют на территории Украины химическое и биологическое оружие, передает ТАСС.

Отходы. pixabay.com.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также назвал напряженной ситуацию в районе Запорожской АЭС. В пятницу окрестности Энергодара подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.

Британские аналитики считают, что армия России серьезно улучшилась

За 15 месяцев СВО российская армия изменила подходы к ведению боевых действий и теперь представляет серьезную угрозу, считают аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), Британии. По их мнению, оценивать возможности ВС РФ нужно было более трезво, передает РБК.

Ударные вертолеты Ка-52. Армия России. Кадр из видео Минобороны РФ

Анализ показывает, что Россия смогла нейтрализовать угрозу ракет HARM с радиолокационным наведением, сбить низколетящий боевой самолет Украины с расстояния 150 км, развить возможности РЭБ, лишая Киев 10 тыс. беспилотников в месяц, а также в режиме реального времени расшифровать системы связи Motorola.

Кроме того, английские аналитики отмечают создание траншейной обороны и сложных минных полей, устранение уязвимостей в коммуникациях командных центров, модернизацию танков Т-80 и Т-72, а также Т-55 и Т-62, которые на Западе высмеивали совершенно зря, поскольку на поле боя они стали серьезной угрозой.

Армия России. Военные. минобороны.рф, CC BY 4.0

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что по данным Минобороны, с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил принято 117 400 контрактников и добровольцев.

Важное — одной строкой

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих; Украина просит западных союзников не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава миссии страны при НАТО Наталья Галибаренко; Евросоюз обеспокоен тем, что поддержка США Украины начнет ослабевать, если контрнаступление украинских войск не окажется успешным; G7 обещает продолжать поставки оружия Украине в случае завершения военного конфликта; Президент США Джо Байден на встрече с лидерами G7в японском городе Хиросима заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителям, включая F-16; Правительство Франции намерено заказать дополнительные 130 единиц бронетехники, чтобы восполнить армейские резервы после отправки военных грузов на Украину; Саудовская Аравия заявила о готовности выступить посредником между Россией и Украиной; Власти Индонезии готовы внести свой вклад в прекращение военного конфликта между Россией и Украиной, заявил индонезийский президент Джоко Видодо; Венгрия готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, заявил «РИА Новости» глава МИД страны Петер Сийярто; В офисе президента Украины исключают вероятность любых вариантов заморозки конфликта с Россией; «Почта Молдовы» временно прекращает отправку посылок в Россию; Санкции ЕС привели к сокращению экспорта из союза в Россию на 55%, импорта — на 60%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; Банковская группа Raiffeisen Bank International уведомил банки Белоруссии о решении сократить банковские отношения; Украина рассмотрит возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса, если «зерновую сделку» распространят на некоторые другие украинские порты; Украина намерена уничтожить монополию «Росатома» в Европе и заменить Россию на мировом рынке топлива для АЭС, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко; Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна привлекла от Международного банка реконструкции и развития $3,2 млрд дополнительных финансовых ресурсов; МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана — он выдал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой; Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе запретили использование беспилотников; Тысячи оборонительных сооружений у границ РФ полностью оборудованы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин; Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 191 снаряд по населенным пунктам ДНР, в результате ударов один житель погиб и трое получили ранения; Крым, формирующий список претензий по причиненному ущербу к властям Украины, уже оценил его в триллионы рублей; Киев пытается как может дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в многолюдных местах, на критически важных объектах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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