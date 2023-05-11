День 441-й. Самое важное к утру 11 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 10 мая

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 240 украинских военных и наемников; На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 единиц личного состава и гаубицу «Мста-Б»; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 60 единиц личного состава ВСУ и САУ «Акация»; На купянском направлении пресечена деятельность пяти украинских ДРГ; В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжают наступление при поддержке ВДВ; В ДНР ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ступочки, а также западной окраины Артемовска. Кроме того, здесь поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ и уничтожен украинский склад РАВ в районе Белокузьминовки; На херсонском направлении ликвидировано до 80 единиц личного состава ВСУ; В Харьковской области средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27; В Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ.

Путин намерен денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 10 мая внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назначен его официальным представителем при рассмотрении инициативы.

ДОВСЕ ограничивал количество военной техники в Европе. Документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД) и НАТО. 19 ноября 1999 года в Стамбуле договор был скорректирован из-за расширения альянса за счет бывших стран ОВД и постсоветских государств.

Владимир Путин. kremlin.ru

Российская квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артиллерийских систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. «Коммерсантъ» указывает, что в действительности такого количества техники у РФ не было. Однако адаптированный ДОВСЕ из 30 стран-подписантов ратифицировали лишь Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина.

В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Решение о приостановке участия было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году Россия объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Бумага. Документ. CC0

На Донбассе ликвидирован сотрудник офиса Зеленского

Сотрудник офиса президента Украины, главный консультант директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Алексей Титаренко погиб на территории ДНР — той ее части, что контролируется Киевом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение главы офиса Андрея Ермака.

Вместе с тем, замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла сведения о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ряд СМИ обеих сторон заподозрил, что оба погибли в ходе российских ударов.

Кладбище. unsplash.com

В начале мая также была опровергнута гибель командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры, о предположительном уничтожении которого сообщал основатель «Группы «Вагнера» Евгений Пригожин.

Россия отменяет визы для жителей Грузии и снимает запрет на авиасообщение

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и визовый режим для ее жителей (до трех месяцев) с 15 мая 2023 года отменяются указом президента РФ Владимира Путина, а российский МИД отозвал рекомендацию воздержаться от посещения этой страны, передает РБК. Грузинские власти отреагировали на данный шаг двояко.

Тбилиси, Грузия. СС0

Замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Грузия пустит к себе рейсы российских авиакомпаний, но только тех, которые не находятся под западными санкциями. Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили приветствовал «это решение, увиденное именно через гуманитарную призму», а спикер парламента Шалва Папуашвили добавил, что Грузия не планирует вводить санкции против России.

В тоже время, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российской стороны «очередной провокацией». «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила политик. Она призвала Совет безопасности рассмотреть вопрос введения для граждан России трехмесячных виз.

Важное — одной строкой

Подача «Газпромом» газа для Европы через Украину выросла на 23%; Российские силы сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении Поддержка Украины в США не становится слабее несмотря на наличие внутренних проблем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен; Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о возможном создании совместных предприятий с украинскими компаниями для производства танков, ПВО и боеприпасов; 9 мая Донецк десять раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В День Победы по городу выпустили 29 снарядов калибром 152 и 155 мм и 10 ракет из РСЗО; Если Киев не добьется успеха в нынешнем контрнаступлении, то будет следующее, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба; Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов своими словами о планах продолжать «убивать русских в любой точке мира» показал себя как экстремист и террорист; ФСБ заявила о пресечении подготовки теракта в Самаре на центральной площади Куйбышева во время «Международного антифашистского фестиваля» 1–6 мая; Правительство Японии будет сохранять в силе санкции против России и продолжать поддержку Украины, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно; Ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, выпущенными банками из РФ; Одна из крупнейших нефтяных компаний SLB внесла изменения в операционную деятельность и структуру, чтобы сохранить бизнес в России; В Запорожской области заработал центр производства беспилотников «Крылья победы»; Организаторы чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Катаре, удалили с трибун трех болельщиков с георгиевскими лентами; «Транснефть» сообщила о попытке теракта на системе нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте в Брянске; Курс евро на Мосбирже опустился ниже 84 руб. впервые с 3 апреля; Госсекретарь Ватикана заявил, что есть новости относительно миссии Святого престола по украинскому урегулированию, но они конфиденциальные; Швейцария считает юридически возможным использовать деньги Центробанка России для восстановления Украины; Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн; Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн до 2024 года; Евросоюз разрабатывает 11-й пакет санкций против России. Под ограничения могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана за помощь России в обходе санкций; Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин; Власти Франции намерены блокировать сайты Sputnik и RT France; Украина платит российским подросткам по 5–10 тыс. рублей за диверсии на железной дороге, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин; В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке, Анкара выступает за ее продление; Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. получил все необходимые разрешения правительства РФ для продажи российских активов; Канада и Латвия 15 мая начнут тренировать украинских военнослужащих на латвийской территории; Число беженцев с Украины, прибывших в страны Европы с начала специальной военной операции РФ, достигло 8 207 977, за минувшую неделю их число увеличилось на 25 380, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев; Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим «ставит на победу Украины, ее свободу и будущее в Европе»; Ирландские военные готовят украинских саперов на Кипре; Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что нельзя недооценивать оборону России на новых территориях; В Совбезе России заявили, что употребление наркотиков в украинской армии считается нормой; Делегация РФ на форуме по безопасности в Вене призвала США вывести оружие НАТО с Украины; Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о гибели более 5 тыс. человек в Донбассе с 2014 года; Поставки южнокорейского оружия на Украину станут для России неприемлемым шагом, который разрушит двусторонние отношения с Республикой Корея, заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик; Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опроверг информацию о запросе Украины на поставку ей бразильских БТР; Правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать «ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

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