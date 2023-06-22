День 483-й. Самое важное к утру 22 июня

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встретятся по настоянию Украины с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию, сообщила газета Financial Times.

Минобороны России сообщило, что более 20 добровольческих формирований подписали контракты с ведомством.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил об экологической катастрофе на нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС.

В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве.

Азербайджан направит $10 млн на восстановление Украины.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о готовности передать Украине все имеющиеся у страны вертолеты.

Президент России Владимир Путин заявил об «определенном затишье» на направлениях контрнаступления вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие в ходе военного конфликта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке «честного механизма» для конфискации до $500 млрд из замороженных российских активов.

США направят Украине $1,3 млрд помощи на восстановление инфраструктуры.

Еврокомиссия (ЕК) в течение лета намерена внести предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на власти Запорожской области.

США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на производство усовершенствованной ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AMRAAM на сумму более $1,1 млрд. По условиям контракта, часть произведенных ракет США поставят на Украину, сообщила пресс-служба Пентагона.

Новое правительство Финляндии прекратит оказывать поддержку государствам, которые поддержали действия России на Украине, заявил министр торговли и международного развития страны Вилле Тавио.

Количество погибших после обрушения Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Конституционный суд РФ отклонил 13 жалоб от заявителей, просивших признать статью КоАП о дискредитации армии дискриминационной и неконституционной, так как посчитал, что она не мешает «указывать на наличие недостатков» в деятельности ВС РФ.

Всемирный банк, Великобритания, Финляндия и США предоставят Украине $1,75 млрд — средства перечислят, когда ВБ получит от Украины подтверждение «осуществления согласованных расходов».

CNN: украинские летчики попросили Запад передать им самолеты F-16, так как они опасаются российских систем ПВО и истребителей Су-35.

Франция выделит Украине в 2023 году €40 млн для восстановления критической инфраструктуры и подготовки к следующей зиме, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Великобритания предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму $3 млрд и прямую двустороннюю помощь на $300 млн, сообщил британский премьер Риши Сунак.

ЕС может покрыть 45% финансовых потребностей Украины до 2027 года — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Европейский инвестиционный банк выделит Украине €800 млн на восстановление инфраструктуры.

Германия предоставит Украине в этом году дополнительную гуманитарную помощь на сумму €381 млн — глава германского МИДа Анналена Бербок.

Предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства перед Россией не выполняются — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.