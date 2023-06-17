День 478-й. Самое важное к утру 17 июня

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что самолеты F-16 могут нести ядерное оружие, а если они будут замечены на Украине, то последует военно-технический ответ.

Президент России Владимир Путин считает, что атаки украинских сил на Белгородскую область и удар беспилотников по Кремлю — это попытка спровоцировать Россию на «мощные ответные действия».

Испания заблокировала план НАТО по расширению военного производства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь в размере $205 млн.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что военный конфликт России и Украины будет перманентным.

В Крыму опровергли заявления о заражении воды после разрушения Каховской ГЭС.

Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не видит возможностей для дополнительных платежей в бюджет Евросоюза, сократившегося из-за поддержки Украины, поскольку бюджет ФРГ также столкнулся с вынужденными сокращениями.

Нет указаний на то, что Россия собирается применить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Послу Австралии в РФ заявлен протест в связи с расторжением австралийскими властями договора аренды участка для нового здания посольства России в Канберре — МИД РФ.

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило компанию из списка «спонсоров войны», речь идет об ирландском поставщике судового топлива Peninsula Petroleum, который прекратил обслуживание российских танкеров.

Бельгия отремонтирует и передаст Украине списанные ранее из национальной армии гусеничные бронетранспортеры M113 американского производства, эта операция обойдется бюджету королевства в €11 млн.

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия—За правду» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий иностранным участникам воинских формирований ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

НАТО не собирается втягиваться в военные действия на Украине — министр обороны США Ллойд Остин.

Ушедшие из России иностранные компании освободили нишу, оцениваемую в 2 трлн рублей, заявил Владимир Путин.

Министр обороны Португалии Элена Каррейрас рассказала, что в рамках нового пакета военной помощи страна направит Украине 14 бронетранспортеров M113 и 9 гаубиц.

Заместитель министра труда РФ Ольга Баталина заявила, что 133,5 тыс. участников российской военной операции на Украине уже получили статус ветерана боевых действий. Они могут воспользоваться всем набором федеральных и региональных льгот и выплат.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25 человек, еще 17 человек пропали без вести.

Вооруженные силы Украины делают попытки проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута) и не дать российским военным продолжить наступление, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Более 10 тыс. российских военнослужащих с февраля 2022 года получили выплаты за уничтожение или захват военной техники украинских вооруженных сил, сообщили в Минобороны.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России есть активы, которые можно приватизировать, чтобы компенсировать расходы бюджета.