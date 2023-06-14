День 475-й. Самое важное к утру 14 июня

Латвия направит Украине €430 тыс. на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «санитарная зона» на Украине должна быть демилитаризованной.

МИД РФ предупредил об ответных мерах для Канады в случае конфискации Ан-124.

США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн.

Система ПВО РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно, считает президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Украина.

Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы при проверке воды в Северо-Крымском канале.

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне военной операции.

В Госдуме предложили освободить участников СВО от ответственности за нетяжкие преступления.

WSJ: США вооружат танки Abrams для ВСУ снарядами с обедненным ураном.

Минобороны России сообщило о захвате нескольких украинских танков Leopard.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона не сможет взять на себя обязательства по ремонту каждого переданного Украине танка, который получил повреждения в ходе боевых действий. Однако Германия продолжит поддерживать Украину и поставлять ей танки Leopard.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил об отсутствии военного решения российско-украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ в крупных городах, в том числе в Киеве. Он анонсировал «проекты решений», а также решения в отношении ответственных за проблему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что миссия ООН готова отправиться на левобережье Днепра при наличии гарантий безопасности от России.

Президент России Владимир Путин рекомендовал бойцам спецоперации получить военное образование.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

По данным Politico, операцией по подрыву «Северных потоков» руководил главком ВСУ Валерий Залужный.

Судебные приставы не будут списывать в счет задолженностей выплаты, полученные жителями Белгородской области, которые вынужденно оставили дома из-за обстрелов — губернатор Гладков.

Сотрудничество России с Белоруссией в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства с единой военной доктриной — МИД РФ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки в Киев выразил обеспокоенность, что контрнаступление Украины может повлиять на ситуацию с Запорожской АЭС.

Путин сообщил, что с января ВС РФ набрали более 150 тыс. контрактников, с добровольцами — 156 тыс. человек, за последнюю неделю контракты с Минобороны подписали 9,5 тыс. человек.

Путин подписал закон об изъятии загранпаспорта у российских призывников — они должны будут сами сдать документ в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд из страны.