День 462-й. Самое важное к утру 1 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 31 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали более 200 украинских военных и уничтожили склад РАВ 110-й механизированной бригады ВСУ; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 50 украинских военных и САУ «Гвоздика»; В ДНР штурмовые отряды и южная группировка войск выбили ВСУ с позиций в районах Красногоровки и Ясиноватой, российские военные успешно наступают на марьинском тактическом направлении. Поражены подразделения ВСУ в районе Химика и Авдеевки, в районе последней идут наиболее ожесточенные бои; В Запорожской области поражены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 33-й мехбригады; На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 30 единиц личного состава ВСУ и две бронемашины; На купянском направлении пресечены действия трех украинских ДРГ; В Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ; ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ; Средства ПВО РФ перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, ракету Storm Shadow и 11 украинских беспилотников. Более 1 100 украинских боевых машин РСЗО ликвидировали ВС РФ с начала СВО.

Центробанк ожидает усиления инфляционного давления

ЦБ РФ спрогнозировал ускорение инфляции. По данным регулятора, годовая инфляция в апреле снизилась до 2,3%, однако месячный темп роста цен приблизился к 4% в пересчете на год. Отмечается, что в апреле-мае ширилась инвестиционная и потребительская активность, а также наблюдался высокий спрос со стороны государства.

Аналитики Центробанка ожидают продолжения роста экономики во II квартале текущего года. Внутренний спрос растет быстрее предложения, если этот разрыв не удастся заполнить импортом, то наступит «перегрев» — на рост спроса игроки будут отвечать ростом цен.

Центробанк РФ. cbr.ru

Потребительский спрос тоже растет. При этом цены повышались умеренно, но их компоненты начали расти быстрее. На фоне увеличения спроса, а также ослабления рубля возрастают проинфляционные риски. Быстрее всего будут дорожать наиболее устойчивые товарные позиции.

Уехавшим — налоги, оставшимся — послабления

Госдума РФ рассмотрит уточненную инициативу правительства облагать НДФЛ релокантов, работающих на российские компании дольше полугода. работающими из-за рубежа на российские компании. Ставки стандартные: 13-15%.

Доход. НДФЛ. Pixabay.com

Для российского бизнеса параллельно смягчают ответственность за нарушения. Оснований для возбуждения уголовных дел стало меньше, смягчилась ответственность даже за нарушения в сфере гособоронзаказа. Максимальные сроки наказания и сроки давности по «налоговым» преступлениям сокращены, передает РБК.

И это не предел. Из Уголовного кодекса планируется убрать составы нескольких статей, никогда не применявшихся на практике: злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах и некоторые махинации с недвижимостью и землей. Незаконное предпринимательство и вовсе могут частично декриминализировать.

Уголовный кодекс РФ. Архив «МВД МЕДИА»

Аналитики оценили настроения иностранных компаний относительно ухода из РФ

Аналитики Йельского университета ожидают, что российский рынок еще покинут немногим более 200 компаний. 229 крупных зарубежных корпораций работают на нем, как и прежде, около 450 — официально свернули деятельность в РФ, передает РБК.

Активнее всего покидали страну американские компании, однако и в тройке лидеров по числу оставшихся в России фирм бизнес США фигурирует. Больше всего осталось компаний из Китая, Германии, Соединенных Штатов и Франции. Несмотря на антироссийскую риторику, не спешат уходить японские фирмы.

Центр Мой бизнес организует бизнес-миссии для экспортеров. СС0

Присутствие сохраняют, по большей части, промышленные предприятия. За ними идут поставщики потребительских товаров, производители электроники, текстиля, а также заведения общепита. Не давят и на производителей лекарств и медтехники, позиционирующих свою деятельность как гуманитарную, вне политики.

Вместе с тем, более 500 оставшихся предприятий остались лишь формально. Де-факто они заморозили операции и тоже могут покинуть российский рынок. Эксперты ожидают, что наибольший отток продемонстрируют, опять-таки американские компании.

Важное — одной строкой

Украина готовится к проведению летом контрнаступления, поддерживая контакты с США по вопросам планирования, утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби; Снайпер Южной группировки войск с позывным «Третий» рассказал, что украинская армия выставляет очень много необученных солдат на южнодонецком направлении; ВСУ за сутки 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 264 боеприпаса, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины; В результате обстрела территории ЛНР, совершенного в ночь на 31 мая украинскими военными, пятеро человек погибли, 19 — ранены; В Белгородской области за сутки зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ. Власти начали вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского районов; Старший сержант подразделения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) Максим Кондрашев приговорен к пожизненному заключению за убийство четырех жителей Мариуполя Суд ДНР приговорил к 25 годам колонии двух «азовцев» за убийство двух жителей Мариуполя и к 23 годам колонии — снайпера ВСУ, застрелившего в Мариуполе волонтера; ВКС России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко»; Шойгу вручил государственные награды военнослужащим - участникам СВО. «Золотой Звезды» удостоились старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев и капитан Тимур Дудкин. Знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест II степени вручен командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву; Ограниченно годным и имеющим судимость могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации; Комитет Госдумы по обороне с 5 по 11 июня обсудит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Кроме того, комитет рекомендовал отклонить законопроекты о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также не проходившим военную службу; Совет Госдумы создаст рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере регулирования использования беспилотников, рассказал депутат Александр Хинштейн; Министерство иностранных дел Сирии осудило атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область; Лондон напрямую подстрекает Киев к проведению террористических операций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова главы МИД Британии Джеймса Клеверли; Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме по безопасности в Словакии выступила против предложений ряда государств добиться прекращения огня на Украине; Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи объемом около €7 млрд; Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа уже сейчас беднеет из-за вовлеченности в конфликт на Украине; Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит, посвященный конфликту на Украине; Ситуация на Украине станет одной из главных тем двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая откроется в среду в Осло; Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной; Германия отзывает разрешения на работу четырех из пяти российских консульств, сообщили в МИД ФРГ. В России прекратят работу три германских консульства — в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске; Вместо президента РФ Владимира Путина Россию на инаугурации президента Турции представит спикер Госдумы Вячеслав Володин; Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область встретился с военным командованием и обсудил восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры региона; Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Киев выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС, при этом Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности станции; Филиалы фонда «Защитники Отечества» открылись во всех регионах России; Правительство РФ создало ФГУП «Железные дороги Новороссии», которое объединит магистрали ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; В ДНР с июня начинает работать Фонд развития промышленности с бюджетом 1 млрд рублей, созданный при поддержке Минпромторга; Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров; 31 мая «Газпром» подавал газ в Европу через Украину в объеме 40,5 млн куб. м; ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовку к поставкам российского аммиака через территорию Украины.

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