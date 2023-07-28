День 519-й. Самое важное к утру 28 июля

Главные новости
- Еврокомиссия не располагает свободными средствами для финансирования транспортных расходов, с которыми столкнется украинский сельхозэкспорт из-за прекращения зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Российские ВС фактически блокировали все украинские порты после выхода РФ из зерновой сделки, пишет AFP со ссылкой на украинских военных. Тем временем, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что выход России из зерновой сделки может подтолкнуть инфляцию.
- Глава Shell Ваэль Саван считает, что Европа войдет в предстоящую зиму в хорошем положении, поскольку генерация электроэнергии из возобновляемых источников растет, а запасы газа в подземных хранилищах приближаются к рекордным отметкам. Уровень запасов в ПХГ к началу зимы может превысить 90%. Итальянский газовый оператор Snam сообщил о заполнении национальных газовых хранилищ на 87%, во второй половине года страна продолжит сокращать поставки газа из России, передает "Коммерсантъ".
- Первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Номвула Моконьяне сообщила, что на саммите Россия-Африка пройдет второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе. Глава МИД Уганды Джедже Одонго добавил, что африканские лидеры рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу мирной инициативы, но не планируют делать это на обратном пути из Санкт-Петербурга.
Одной строкой
Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.
Цена нефти Brent на бирже превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля;
Нацбанк Украины снизил ключевую ставку впервые с начала спецоперации России. Ее понизили на 3 п. п., до 22%;
За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, отметил президент РФ Владимир Путин;
Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН по проблеме «использования террористических методов» Украиной, передает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский;
Украинские войска приступили к основному этапу контрнаступления, сообщила газета The New York Times;
Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для контрнаступления, пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников;
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время «многие страны перестанут закупать оружие у стран коллективного Запада», так как оно показало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине;
Судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск в РФ. СКР считает ее одной из ответственных за выдачу ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой;
На Украине вступил в силу закон, который требует изменить все топонимы, связанные с Россией и советским периодом — уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь;
Во II квартале российские банки предоставили участникам специальной военной операции кредитные каникулы на 12,8 млрд рублей, сообщает Банк России;
Власти Британии разрешили российским предпринимателям, попавшим под санкции, тратить средства с замороженных счетов, в том числе на обслуживающий персонал.