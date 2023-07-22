День 513-й. Самое важное к утру 22 июля

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК «Вагнер».

Доставка топлива для АЗС Крыма идет постоянно, за последние сутки привезли 60 вагонов с бензином, который поступит на заправочные комплексы, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Украинские СМИ сообщили о трех за несколько часов сериях взрывов в Одесской области.

Путин 23 июля встретится с Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.

Официальный курс доллара США на 22 июля — 90,38 руб., евро — 100,66 руб., юаня — 12,58 руб. — ЦБ РФ.

Российский предприниматель Сергей Науменко, который пытался оспорить конфискацию Великобританией своей яхты из-за введения санкций против РФ, проиграл дело в британском суде — Reuters.

ООН обеспокоена сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов, считает, что они не должны использоваться — офис генсека Гутерриша.

Замгенсека НАТО заявил, что он информировал президента Украины о нежелании вступать в конфликт с Россией.

Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.

Власти Запорожской области будут наказывать топливных операторов за необоснованное завышение цен на розничную продажу топлива, заявил зампредседателя правительства региона по экономике Андрей Козенко.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области обстреляли, повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества — губернатор Старовойт.