День 512-й. Самое важное к утру 21 июля

Главные новости
- США, ЕС и Канада расширили свои санкционные списки, включив в них несколько десятков российских физических и юридических лиц. Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции, передает "Коммерсантъ". Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список пять иранских чиновников, военных и бизнесменов за военную поддержку России, а США ввели рестрикции против ряда предприятий в Киргизии за помощь России в обходе ограничений.
- Дистанционное выступление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС запланировано на 23 августа, Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита, сообщил шерпа (доверенное лицо главы государства) ЮАР. В министерстве же иностранных дел Индии выразили надежду, что Путин будет лично присутствовать на саммите глав стран G20 в Нью-Дели.
- Минобороны Украины заявило, что, начиная с 21 июля, все корабли, следующие в российские порты на Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Также ведомство предупредило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе запрещено как опасное с 20 июля. Белый дом не исключает, что Россия может атаковать гражданские суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море. По информации властей США, для этой цели РФ установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.
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Украина планирует национализировать один из крупнейших коммерческих банков страны — Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»);
Суд Франции по вопросам права на убежище постановил признать уклонистов от призыва в армию РФ имеющими право на получение статуса беженца;
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира специальный механизм, который гарантировал бы Киеву военные поставки на сумму €5 млрд в год до 2027 года;
Временный поверенный в делах Исландии официально уведомил МИД РФ о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве;
Литва признала факт взлома правительственных компьютерных систем, что могло привести к утечке данных состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО;
Британия сняла санкции с Олега Тинькова;
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом;
В Кремле считают поводом для повышенного внимания переброску Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией, отмечают агрессивность Варшавы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
Созданы все условия, чтобы вернуть Бахмут (Артемовск) под контроль ВСУ, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский;
Бывший глава Мелитопольского района в Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. По его словам, на месте водоема остались лужицы;
Медиахолдинг ВГТРК после начала военной операции на Украине продолжил заключать контракты с телеканалами во многих странах Запада, сообщает "Коммерсантъ";
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая.