День 511-й. Самое важное к утру 20 июля

Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит 19 июля 42,4 млн куб. м, сообщает «Газпром»;

США могут в течение этой недели объявить о новых санкциях в отношении Киргизии за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию;

Всемирный банк выделит грант в размере $240 млн на повышение надежности энергосистемы Украины, заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий;

Постоянные представители стран ЕС на встрече 19 июля намерены принять новые персональные санкции за действия, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины»;

Москва примет участие в слушаниях суда ООН по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин;

Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября этого года;

Украинских военкомов начали проверять на предмет коррупции, заявил глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков;

Gazeta Polska сообщает, что в Польше ликвидировали «российскую шпионскую сеть», которая якобы планировала взрывы поездов с оружием для Украины;

Вероятность совершения Украиной теракта, направленного против Запорожской АЭС, остается высокой, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа;

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд, сообщает Пентагон;

США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявлений Минобороны РФ, сообщил Белый дом;