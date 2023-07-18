День 509-й. Самое важное к утру 18 июля

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 руб. впервые с 6 июля;

Danone пообещал принять меры для защиты своих прав как акционера и «непрерывности бизнес-операций в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников»;

Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС-Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Брюсселе;

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 17-19 июля совершит визит в Вашингтон в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине;

Бразилия выступила против поставок оружия на Украину;

Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр объявила о выделении Украине более чем $500 млн в качестве гуманитарной помощи;

Прибалтийские страны отключатся от российской энергосети в начале 2025 года, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас;

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщила, что продала бизнес в РФ компании «Новые технологии» предпринимателя Игоря Шилова за $117 млн;

В Госдуме предложили внести поправки в закон «О войсках национальной гвардии», наделяющие Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику;

Правительство Швеции приняло новую стратегию сотрудничества с Украиной в области восстановления и реформ на 2023-2027 годы, в рамках программы планируется потратить 6 млрд шведских крон (около €522 млн);

В Гааге заработал реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра;