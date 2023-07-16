День 507-й. Самое важное к утру 16 июля

Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за призыв 3 тыс. резервистов, назвав это подготовкой к наземной войне с Россией

Нефтесервисная Schlumberger объявила об очередном этапе сокращения бизнеса в России и прекратила поставки продукции и технологий.

«Энергоатом» ведет переговоры о покупке у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства, при этом компания отказывается запрашивать разрешения у страны—производителя реакторов.

Европейская промышленная ассоциация European Aluminium призвала Евросоюз не вводить санкции в отношении «Русала», пишет агентство Reuters.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но повреждено предприятие.

Из Сумской области можно будет бесплатно выехать на специальном эвакуационном поезде, сообщило в Telegram Минреинтеграции Украины.

Переговоры о прекращении боевых действий между Украиной и Россией «идут каждый день», сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на форуме газеты Freie Presse.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 15 июля на нескольких направлениях и участках региона произошли боестолкновения российских войск с украинскими.

Как пишет NYT, за первые две недели контрнаступления украинские войска потеряли до 20% поставленной на фронт техники, в том числе от западных стран. Техника была повреждена либо полностью уничтожена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) хутора Мухин Шебекинского городского округа.

Столицей Херсонской области останется Херсон, переносить столицу в другой город не будут, заявил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Руководитель Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск раскритиковал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине и назвал его лицемерным.