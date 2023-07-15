День 506-й. Самое важное к утру 15 июля

Главные новости
- Накануне вечером Минобороны РФ сообщило об отраженных атаках ВСУ на двух направлениях. На Донецком направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки (ДНР). На Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Григоровка (ДНР).
- Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия вернула 160 тел погибших в зоне спецоперации. Ранее Украина заявила о передаче ей 62 тел погибших военных, пишет РБК. Работу по передаче тел проводит Минобороны.
- Минобороны предупредило об угрозе из-за украинской мины в Черном море на судоходном маршруте в северо-западной части моря. Боеприпас дрейфует. Мина оказалась из числа тех, что ВСУ разместили в прибрежной акватории Черного моря. По данным ФСБ, всего речь шла о более чем 400 снарядах. У части из них оборвались тросы. После начала российской военной операции ВМС Украины разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 420 якорных мин. В спецслужбе предупредили, что мины может унести в Босфор и моря Средиземноморского бассейна. Дрейфующие мины находили и у побережья Болгарии и Румынии.
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В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС. Системы противовоздушной обороны России работают хорошо и регулярно показывают свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о намерении пойти на следующие выборы.
Эрдоган сообщил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным «общие позиции» по продлению зерновой сделки и что он ожидает визита российского президента в Турцию в августе. Путин накануне не исключал приостановку участия России в сделке.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил своего участия в выборах президента Украины.
Кеннеди-младший назвал мобилизацию трех тысяч резервистов в США подготовкой к войне. Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до трех тысяч резервистов к участию в операции «Атлантическая решимость» по усилению потенциала сдерживания вдоль восточного фланга НАТО в Европе.
Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в связи с ужесточением международных санкцийобъявила о прекращении поставок в Россию.
The Times сообщила о возможном уходе Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании.
Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Также задержали бывшего члена Совета Федерации от Рязанской области Ирину Петину.
Наместника Киево-Печерской лавры перевели с домашнего ареста под стражу. Суд также установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.).
Гражданин России Вадим Конощенок, задержанный ранее в Эстонии, экстрадирован в США, где предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в отмывании денег.
Аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний ожидают большего ослабления рубля в 2023 году, чем они предсказывали месяцем раньше, следует из опроса Центробанка. Ослабление рубля в июле связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала, считают опрошенные РБК эксперты. Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля.
Financial Times назвала Вену новым центром российской разведки в Европе. По данным газеты, российская разведка якобы использует Вену для масштабной операции по радиоэлектронной слежке.