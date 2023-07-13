День 504-й. Самое важное к утру 13 июля

Власти Житомирской области Украины расширили запретную для посещения зону возле границы с Белоруссией с 20 до 30 км;

По данным The New York Times, администрация президента США Джозефа Байдена обсуждает поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS;

Минфин США ввел санкции против главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина из-за его отношения к России;

Минобороны Норвегии сообщило, что правительство страны решило передать Украине тысячу новых беспилотников;

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет доверять гарантиям безопасности от G7, пока не узнает их цену;

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина-НАТО;

Украина, скорее всего, получит истребители F-16 от европейских стран, у которых есть эти самолеты, заявили в Белом доме;

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борисом Мишелем и обсудила с ним вопросы посещения пленных;

Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени вынесет решение;

Замкомандующего Южного военного округа генерал Олег Цоков погиб в Бердянске, это подтвердил депутат Госдумы Андрей Гурулев;

Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь заявил о желании обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, он сообщил, что у российской стороны есть ряд предложений;