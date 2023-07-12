День 503-й. Самое важное к утру 12 июля

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, устанавливающий те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, которые действуют и для военнослужащих;

Большая часть жителей Польши против быстрого принятия Украины в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения страны и опубликованного газетой Rzeczpospolita;

ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии;

ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в €700 млн, в том числе поставит Киеву две системы ЗРК Patriot;

Польша занимается продажей «дочки» «Новатэка» Novatek Green Energy, сообщил польский министр развития и технологии республики Вальдемар Буда;

Украинские власти рассматривают идею передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата;

Украина национализировала активы компаний, которые, как утверждают в Киеве, аффилированы с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами, Евгением Гинером;

Минобороны РФ сообщает, что в этом году ВС РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160;

Норвегия дополнительно выделит $240 млн на военную поддержку Украины, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере;

Financial Times сообщает, что в августе коалиция из 11 стран начнет тренировки украинских пилотов по управлению истребителями F-16;

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты;