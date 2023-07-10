День 501-й. Самое важное к утру 10 июля

Главные новости
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в интервью Bloomberg, что его страна планирует увеличить объемы выпуска собственных танков и бронетранспортеров, передает "Коммерсантъ". По словам Камышина, на это уйдет от трех до шести месяцев.
- Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года, а гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил газете Financial Times, что концерн продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту с «Газпромом», который действует до 2040 года.
- Президент США Джозеф Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что финальное решение по участию президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято.
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Украина дала гарантии США, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на российской территории, заявил Белый дом;
Украина скоро получит от Нидерландов противоминные корабли, сообщил министр обороны Алексей Резников;
Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар;
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи;
Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на Бахмутское направление;
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, стороны обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО и вопрос поставок самолетов F-16;
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в воскресенье телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возвращение руководителей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев.
Президенты Украины и Польши приехали в Луцк, сообщает Reuters;
Times связала медленное наступление украинской армии с возросшей эффективностью армии России;
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита путь Украины в альянс «точно станет короче»;
Крымский мост открыт для движения. Движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления около 12:00 после отражения ракетной атаки в районе Керчи силами ПВО;
Икону с образом Спаса Нерукотворного, которую передал президент РФ Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки «Запад».