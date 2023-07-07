День 498-й. Самое важное к утру 7 июля

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Абитуриентам-участникам специальной военной операции педагогических вузов будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в настоящее время на территории республики не находится.

Бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР сейчас нет, заявил Пушилин.

Запрет на использование беспилотников вводится в Чечне до снятия особого режима в регионе.

Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где планирует встретиться с руководством страны.

Raiffeisen Bank International откладывает планы по уходу из РФ, сообщило агентство Reuters.

«Газпром» считает, что арбитражное разбирательство с «Нафтогазом» и участие в процессе бессмысленно, заявил глава компании Миллер.

Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, заявил Песков, комментируя колебания курса рубля.

К осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров, считает Лукашенко.

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся увеличить расходы на оборону и тратить на эти цели не менее 2% ВВП — генсек альянса Столтенберг.

Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка.

Россельхозбанк не планирует создавать дочернюю структуру для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки — первый зампред правления банка Левин.

На подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей — губернатор Гладков.

Переговоры президентов Эрдогана и Зеленского пройдут 7 июля в Стамбуле, по их итогам может состояться пресс-конференция.

Финляндия ужесточит с 10 июля правила въезда для российских абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости — МИД страны.

США при выборе кассетных боеприпасов для Украины будут ориентироваться на снаряды с низким коэффициентом несрабатывающих бомб — Пентагон.