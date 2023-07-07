День 498-й. Самое важное к утру 7 июля

Главные новости
- Курс евро превысил 100 руб. в ходе торгов на Мосбирже. В последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне в марте 2022 года. Доллар впервые с марта 2022 года стоит больше 92 руб. Днем рубль укрепился, но в конце торгов на Мосбирже рубль вновь потерял свои позиции к иностранным валютам. Сначала курс доллара дорожал до почти 94 руб./$, затем он торговался ниже 91 руб./$, в конце торгов доллар стоил больше 92 руб./$.
- Россия и Украина сегодня провели обмен военнопленными по формуле «45 на 45». До этого стороны обменивались пленными 11 июня. Тогда обмен проводился по формуле «94 россиянина на 95 украинцев». Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения <...> для прохождения лечения и реабилитации.
- Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил поджигателя военкомата из Пермского края Алексея Гашева к 10 годам лишения свободы по делу о госизмене, теракте и участии в террористическом сообществе — «РИА Новости» со ссылкой на помощника председателя суда Александра Северова.
Одной строкой
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Абитуриентам-участникам специальной военной операции педагогических вузов будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в настоящее время на территории республики не находится.
Бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР сейчас нет, заявил Пушилин.
Запрет на использование беспилотников вводится в Чечне до снятия особого режима в регионе.
Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где планирует встретиться с руководством страны.
Raiffeisen Bank International откладывает планы по уходу из РФ, сообщило агентство Reuters.
«Газпром» считает, что арбитражное разбирательство с «Нафтогазом» и участие в процессе бессмысленно, заявил глава компании Миллер.
Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, заявил Песков, комментируя колебания курса рубля.
К осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров, считает Лукашенко.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся увеличить расходы на оборону и тратить на эти цели не менее 2% ВВП — генсек альянса Столтенберг.
Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка.
Россельхозбанк не планирует создавать дочернюю структуру для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки — первый зампред правления банка Левин.
На подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей — губернатор Гладков.
Переговоры президентов Эрдогана и Зеленского пройдут 7 июля в Стамбуле, по их итогам может состояться пресс-конференция.
Финляндия ужесточит с 10 июля правила въезда для российских абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости — МИД страны.
США при выборе кассетных боеприпасов для Украины будут ориентироваться на снаряды с низким коэффициентом несрабатывающих бомб — Пентагон.
Финляндия направит Украине военную технику на сумму более €100 млн — минобороны Финляндии.
Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.