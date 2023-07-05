День 497-й. Самое важное к утру 5 июля

Мишустин на ночной встрече с Путиным сообщил о росте ВВП России на 0,6%.

Совет федерации рекомендовал Банку России осуществлять международные расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ.

Минздрав Украины выпустил памятку на случай взрыва на Запорожской АЭС.

Действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях РФ с другими участниками конвенции прекращено с 1 июля 2023 года.