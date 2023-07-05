5 июля
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Политика

День 497-й. Самое важное к утру 5 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минобороны России сообщило, что 4 июля была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» объектов на территории Московской области и Новой Москвы. Как сообщили в министерстве, четыре БПЛА уничтожили средствами ПВО на территории Новой Москвы. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории Одинцовского района Московской области. Пострадавших нет.
  • Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Соответствующее решение отражено в декларации, принятой по итогам 30-й ежегодной сессии, проходившей в Ванкувере с 30 июня по 4 июля.
  • Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новокаховском городском округе окончены восстановительные работы. По его словам, вода в городе полностью сошла после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.

Одной строкой

Доллар - 89,18. Евро - 97,24.

Мишустин на ночной встрече с Путиным сообщил о росте ВВП России на 0,6%.

Совет федерации рекомендовал Банку России осуществлять международные расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ.

Минздрав Украины выпустил памятку на случай взрыва на Запорожской АЭС.

Действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях РФ с другими участниками конвенции прекращено с 1 июля 2023 года.

Губернатор Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева за некачественное восстановление Шебекино.

Гладков оценил восстановление Белгородской области после обстрелов в 20 млрд рублей.

Белорусская православная церковь готова принять монахов из Киево-Печерской лавры.

Власти Италии заморозили активы граждан России и Белоруссии на €2 млрд

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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