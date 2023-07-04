День 496-й. Самое важное к утру 4 июля

Главные новости
- Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на тематическом селекторном совещании прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Эти события министр, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, упомянул впервые.
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Рогов заявил, что российская армия перешла в активную оборону в Запорожской области. Он объяснил, что войска не только обороняются, но и контратакуют.
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«Ведомости»: поддержка ЧВК «Вагнер» с 2014 года превысила среднегодовые расходы на перевооружение. Сумма в 1,7 млрд руб. почти вдвое превышает расходы на денежное содержание военнослужащих в 2021 году.
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Доллар - 89,3 рубля. Евро - 97,2 рубля.
Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года.
Социологи зафиксировали резкий спад популярности Евгения Пригожина у россиян.
Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов.
Кулеба исключил уступки Украины в вопросе продления зерновой сделки.
Reuters: НАТО объявит о продлении полномочий генсека Столтенберга еще на год.
Передача тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» флоту снова отложена. На этот раз до 2024 года.
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Картаполов: необходимости в мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» нет
Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России до 3,2%
Минобрнауки намерено дать студентам-участникам СВО право обучаться бесплатно, даже если ранее они поступили на коммерческие места.
Администрация Ростова-на-Дону: ущерб от действий «Вагнера» в городе составил 92,5 млн рублей
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