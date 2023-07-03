День 495-й. Самое важное к утру 3 июля

Главные новости
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Приморско-Ахтарском районе нет жертв и пострадавших, «выясняются причины произошедшего». Вероятно, речь идет о взрыве — о нем ранее со ссылкой на местных жителей сообщилиTelegram-каналы Shot и Mash.
- ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила из бюджета 858 млрд руб. по госконтрактам, его холдинг «Конкорд» — еще 845 млрд руб., сообщил ведущий «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев.
- Губернатор Белгородской области Гладков рассказал, что в Шебекинском городском округе возобновили работу более половины предприятий, ранее поврежденных во время обстрелов.
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Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях Украины — ресурс по оповещению.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин: насколько знаю, многие из бойцов ЧВК «Вагнер» согласились предложением Владимира Путина продолжить службу.
Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до восьми километров — министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что до конца года страна рассчитывает получить от МВФ еще около $1 млрд.
Деревня Елизаветовка в Курской области осталась без света в результате обстрела — губернатор Роман Старовойт.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF: в вопросе замороженных российских активов следует придерживаться закона.
Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Гладков, сбит беспилотник.
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани увеличилась до 303 грузовиков — оперштаб региона.
Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Горналь в Суджанском районе.
В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов — губернатор Гладков.
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