День 493-й. Самое важное к утру 1 июля

Доллар на Мосбирже дороже 89 рублей впервые с 29 марта 2022. Курс евро на Мосбирже вырос до 97 рублей.

Tinder перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране.

Бойцов, которые решат остаться в ЧВК «Вагнер», в зону украинской спецоперации не отправят. Об этом «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вузы будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы и участие в спецоперации — документ Минобрнауки РФ.

Киев перестал посылать западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет The Wall Street Journal, которая поговорила с украинскими военными.

На проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2» не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии.

Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости», связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе означает прекращение ее участия в Будапештском соглашении, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Лавров заявил, что не видит, какие могут быть доводы для продления зерновой сделки.

Власти Санкт-Петербурга уважают право собственности и не видят возможности изымать имущество основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Россия не является инициатором разрыва связей с Финляндией и готова рассмотреть предложения финской стороны по их возобновлению, при этом будет учитываться факт присоединения Хельсинки к НАТО, заявил Сергей Лавров.

Власти Украины готовят план эвакуации населения с территорий, прилегающих к Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.