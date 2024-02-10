День 716-й. Самое важное к утру 10 февраля

Главные новости
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Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины. Залужный и Буданов получили звания Героев Украины, новый главком ВСУ Сырский был награжден им еще весной 2022 года, вскоре после отвода российских войск из Киевской области.
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Киев заявил, что на сбитом Ил-76 не было украинских пленных. Секретарь СНБО Украины утверждает, что доказательств присутствия на сбитом Ил-76 пленных нет. По данным Минобороны России, погибли 65 пленных, следствие демонстрировало их документы и тела.
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Кадыров предложил Киеву «на деле» доказать готовность к переговорам. Украина и ее партнеры должны «на деле, а не на бумаге» доказать готовность к переговорам с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
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Минобороны заявило об улучшении положения на двух направлениях. Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.
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Доллар — 90,88 рублей. Евро — 97,94 рублей.
В Черном море уничтожили шедший в сторону Крыма дрон ВСУ.
Командование ВС США впервые поговорило с новым главкомом ВСУ по телефону.
Начальника Генштаба ВСУ отправили в отставку вслед за Залужным.
В Харькове прогремела серия взрывов.
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