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Политика

День 660-й. Самое важное к утру 16 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Владимир Путин заявил о резком увеличении числа сдающихся в плен украинских солдат. Об этом он сообщил на встрече с другими членами правительства.

  • Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над Крымом за два часа. Беспилотники удалось сбить в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Предыдущее нападение дронов на полуостров было зафиксировано 10 дней назад.

  • Россия заявила о готовности к переговорам с США, но на условиях РФ. Об этом заявил Дмитрий Песков в своем интервью.

  • Из-за воздушных атак движение на Крымском мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.

Крымский мост.
Крымский мост.
kremlin.ru

Доллар — 89,70 рублей. Евро — 98,42 рублей.

Курский губернатор сообщил об атаке украинских дронов.

Минобороны после массовой атаки Крыма сообщила о еще шести сбитых дронах.

Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е.

Мэр Лондона Хан отказал Кличко в просьбе передать подлежащие утилизации по программе снижения выбросов машины, объяснив это интересами лондонцев.


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