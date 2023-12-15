День 659-й. Самое важное к утру 15 декабря

Главные новости
- Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии в связи с падением беспилотника в румынской деревне Гринду. Румыния выразила протест российской стороне и призвала прекратить атаки на портовую инфраструктуру Украины.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что неспособность Евросоюза достичь компромисса в украинском вопросе может привести к отказу США от помощи Украине. Он допустил, что раскол в ЕС повлияет на одобрение Конгрессом США запроса Белого дома о выделении средств на помощь Украине.
- Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями заявил, что американские власти должны дать России обещание, что Украина не будет принята в НАТО. По его словам, такая «сделка» позволит разрешить украинский конфликт так, чтобы Украина «сохранила свой суверенитет с некоторыми территориальными уступками».
Деньги. Финансы. Платежи.
Pixabay.com
Одной строкой
Доллар — 89,52 рублей. Евро — 98,45 рублей.
Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино.
Дума приняла закон о соцвыплатах на жилье семьям силовиков, погибших на СВО.
Путин пообещал решить проблему со статусом воевавших на СВО бойцов ЧВК.
WP: генерал Милли рассмеялся на просьбу Залужного быстрее поставить F-16.
Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ.
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России.
Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов.