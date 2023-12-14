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Политика

День 658-й. Самое важное к утру 14 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Правительство Дании завтра, 14 декабря, представит на рассмотрение парламента пакет военной помощи Украине почти на €1 млрд, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. В него могут войти танки и боеприпасы для украинской армии.
  • Германия заложила в бюджет на 2024 год €8 млрд для поставки оружия и финансовой помощи Украине. Еще более €6 млн будет направлено на помощь украинским беженцам, которые находятся в Германии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
  • Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето с четырехлетнего пакета помощи Евросоюза Украине на €50 млрд, если ЕС выделит Венгрии обещанные ранее €30 млрд.
Солдаты. Армия. Почетный караул
Солдаты. Армия. Почетный караул
СС0

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Доллар — 89,35 рублей. Евро — 97,43 рублей.

Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по мобилизации «на 1500%».

Дипломат Гаврилов: вылет F-16 из Польши и Румынии будет приравнен к участию в конфликте.

КМИС: 58% украинцев высказались за продолжение боев при сокращении помощи Запада.

Норвегия выделит Украине $272 млн гумпомощи и $90,1 млн на боеприпасы.

Дума продлила кредитные каникулы участникам СВО до конца 2024 года.

Байден: трудности с выделением помощи Украине идут на пользу России.

Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации.

В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации.

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