День 658-й. Самое важное к утру 14 декабря

Главные новости
- Правительство Дании завтра, 14 декабря, представит на рассмотрение парламента пакет военной помощи Украине почти на €1 млрд, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. В него могут войти танки и боеприпасы для украинской армии.
- Германия заложила в бюджет на 2024 год €8 млрд для поставки оружия и финансовой помощи Украине. Еще более €6 млн будет направлено на помощь украинским беженцам, которые находятся в Германии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
- Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето с четырехлетнего пакета помощи Евросоюза Украине на €50 млрд, если ЕС выделит Венгрии обещанные ранее €30 млрд.
Одной строкой
Доллар — 89,35 рублей. Евро — 97,43 рублей.
Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по мобилизации «на 1500%».
Дипломат Гаврилов: вылет F-16 из Польши и Румынии будет приравнен к участию в конфликте.
КМИС: 58% украинцев высказались за продолжение боев при сокращении помощи Запада.
Норвегия выделит Украине $272 млн гумпомощи и $90,1 млн на боеприпасы.
Дума продлила кредитные каникулы участникам СВО до конца 2024 года.
Байден: трудности с выделением помощи Украине идут на пользу России.
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону спецоперации.
В Курске заявили, что не откроют аэропорт до окончания спецоперации.