День 655-й. Самое важное к утру 11 декабря

Главные Новости
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Великобритания передаст Украине два минных тральщика. В Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что корабли будут закуплены Киевом с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.
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Главы МИД 27 стран ЕС обсудят поддержку Украины и конфликт на Ближнем Востоке. Высокопоставленный представитель ЕС ранее сообщил, что глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель планирует призвать министров поддержать Киев.
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Конгрессмен Гетц призвал США склонить Зеленского к мирным переговорам. Он также заявил, что "Америка отправила достаточно денег Украине".
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Доллар — 91,90 рублей. Евро — 98,64 рублей.
«Яблоко» переизбрало руководство и обсудило возможность участия в президентских выборах.
В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при защите Донбасса росгвардейцам.
МИД РФ сообщил о проработке решения по трибуналу для политического руководства Украины.
Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря.
Участники СВО с Ямала смогут получить по полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий.
Белый дом заявил, что республиканцы мешают Конгрессу достичь соглашения о финансировании.
В Белом доме заявили, что у США осталось около $1 млрд на восполнение запасов вооружений.
В Киеве надеются, что в 2024 году Швейцария примет встречу по "формуле мира" Украины.