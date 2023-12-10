10 декабря
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Политика

День 654-й. Самое важное к утру 10 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные Новости

  • Собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России пройдет 16 декабря в московском концертном зале «Зарядье». Об этом сообщил худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков после встречи инициативной группы.
  • Правительство с 2024 года готово отказаться от одного из традиционных документов бюджетного процесса — федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Ее ежегодное принятие в качестве самостоятельного документа признано избыточным. Как следует из внесенных в Госдуму поправок в Бюджетный кодекс, инвестпрограмму заменит реестр финансируемых из бюджета строек на базе системы «Электронный бюджет».
  • WP: Киев опасается, что Запад может заставить вести переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский находится во "все более затруднительном положении" в связи с тем, что Конгресс до сих пор не одобрил новые бюджетные ассигнования на помощь Киеву.
Пули для пневматической винтовки.
Пули для пневматической винтовки.
СС0

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Доллар — 91,90 рублей. Евро — 98,64 рублей.

Дагестан предоставил оборонному заводу «Дагдизель» субсидии на 20 млн руб.

Николай Рыбаков переизбран председателем «Яблока» с поддержкой 55% съезда партии.

Умер экс-заместитель секретаря Совбеза России Владимир Рубанов.

Безработица в США в ноябре неожиданно снизилась.

NYT: американская помощь Украине "висит на волоске" из-за решений Байдена.

Более 14 тыс. музеев и экспозиций об участниках СВО открылись в школах РФ.

Захарова считает бессмысленным навязывание "корейской" модели урегулирования на Украине.

СМИ: США сокращают помощь Украине из-за масштаба потерь боевой техники

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