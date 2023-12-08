День 652-й. Самое важное к утру 8 декабря

Главные новости
- Около 90% средств, выделенных США на военную помощь Украине, было направлено в военно-промышленный комплекс Штатов, утверждает госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил об этом на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
- США не могут пообещать оказание дальнейшей помощи Украине из-за отсутствия согласия Конгресса на выделение ей финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Он отметил, что на решение вопроса осталось несколько недель.
- Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США «поднять моральный дух» Украины, приняв новый пакет помощи ей. Он также считает, что возможное использование поставляемого Украине оружия против Крыма не должно быть красной линией для НАТО.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 92,44 рубля. Евро — 99,73 рублей.
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