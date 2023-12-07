День 651-й. Самое важное к утру 7 декабря

Главные новости
- Япония предоставит Украине дополнительную поддержку на $1 млрд, в том числе для восстановления страны. Общая сумма помощи Киеву со стороны Японии составит $4,5 млрд с учетом увеличения кредита Украине, заявил в ходе онлайн-саммита G7 японский премьер-министр Фумио Кисида.
- Представители США и Украины подписали 6 декабря заявление о намерениях совместно производить критически важное вооружение, обмениваться техническими данными и другой информацией для удовлетворения неотложных потребностей украинских вооруженных сил.
- Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подрыве автомобиля в центре Луганска. В результате взрыва погиб бывший депутат Народного совета Луганской народной республики Олег Попов.
Налоги. Деньги. Прибыль.
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Доллар — 92,80 рублей. Евро — 99,87 рублей.
Reuters: Украина попросила США поставить истребители F-18 и вертолеты Apache.
Вместо новогодних салютов мэрия Сочи организует сбор средств в поддержку СВО.
Полиция Непала задержала вербовщиков в российскую армию.
Депутаты предложили разрешить служить по призыву в ФСБ.
Захарова о поставках Украине F-16: риски столкновения России и НАТО возрастают.
Умеров объяснил отказ Зеленского выступать в Конгрессе «изменением ситуации».
Politico: в ЕС не поддержали идею передать Украине прибыль с активов России.
Глава Минобороны ФРГ признал наличие задержек с поставками оружия Украине.